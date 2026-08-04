オランダ王者のPSVは日本代表MF佐野航大の獲得をめぐり、NECと口頭合意に達したようだ。4日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が報じている。

オランダ人記者ムニル・ブアリン氏が報じたところによると、NEC側は当初、佐野の移籍金として総額2000万ユーロ（約36億円）を要求しており、PSV側はその要求の高さから取引を一度中止していた模様。それでも、交渉が再び動き出し、原則合意に達したとのこと。また、現時点で具体的な移籍金は明かされていないものの、佐野はメディカルチェックと最終的な契約の細部を詰めるため、これからアイントホーフェンへ移動するとも見込まれており、オランダ国内でのステップアップが近づいているようだ。

なお、佐野の所属するNECは、昨季エールディヴィジ3位で終えたことにより、今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。NECはCL予備予選3回戦からの登場となり、現地時間4日に敵地でオリンピアコスとのファーストレグを控えているが、その一戦に佐野が出場するかは不透明となっている。

現在22歳の佐野は2023年夏にファジアーノ岡山からNECへ加入すると、在籍3シーズン目となった2025－26シーズンは飛躍のシーズンとなり、エールディヴィジ全34試合に先発フル出場し、3ゴール7アシストを記録。今年1月の移籍市場でステップアップを噂されると、今夏も移籍を取り沙汰され、ホッフェンハイムへの移籍の可能性が報じられていた。