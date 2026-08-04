4日、「Jリーグ8.7新開幕」東京スカイツリー点灯式が東京スカイツリーで行われた。

シーズン移行を果たし、8月開幕の新たなJリーグが8月7日（金）に開幕を控える中、「Jリーグ8.7新開幕」東京スカイツリー点灯式には、3日にJリーグ2026／27シーズン スペシャルアンバサダーに就任することが発表されたTravis Japanのメンバー7名に加え、Jリーグの初代優勝監督であり、解説でもお馴染みの松木安太郎氏、そしてJリーグの鈴木章吾氏が登場した。

Jリーグでは、「2026／27明治安田Jリーグ」開幕を記念し、4日（火）から7日（金）までの4日間、全60クラブのカラーをイメージした特別なライティングを実施することが決定。60種類のライティングは、東京スカイツリー史上最多となる。

点灯式では、松木氏のほか、Travis Japanを代表して宮近海斗さん、松田元太さんがボタンを押すことに。カウントダウンとともに押すと、見事に東京スカイツリーが点灯し。ロアッソ熊本のカラーに輝くこととなった。

この日は点灯式ということで特別に3秒ごとにクラブカラーが変更となり、次々と色が変わっていく様にTravis Japanのメンバーも見惚れてしまうほど。通常は1分間で色が変わり、J1、J2、J3の北から順にクラブカラーに点灯することとなるので、推しクラブの色を待ってみてはいかがだろうか。

【写真】様々なクラブカラーに輝く東京スカイツリー