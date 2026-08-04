お金持ち体質か貧乏体質かは、持ち物や日頃の行動に表れることがあります。お金持ち体質の人と貧乏体質の人にはどのような違いがあるのか、元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆お財布の状態で、お金持ち体質か貧乏体質かが分かる？

お財布を開いてみなければ、お金持ちかどうかは分からないと思うかもしれません。とはいえ、実のところ、中身を見なくても、お財布そのモノを見ることで、お金持ち体質か貧乏体質かが分かることがあります。

なぜなら、お財布の状態には、その人がモノやお金をどのように扱っているのかが表れるからです。

お金持ち体質の人と貧乏体質の人のお財布の最大の違いは、その状態にあります。

お金持ち体質の人のお財布は、新品、もしくは新品のようにきれいに保たれていることが多く、手にするときにも大切に扱います。

反対に、角がすり減っていたり、汚れたままになっていたりするお財布を使い続けているとしたら、お金に対する意識が少し低くなっているサインかもしれません。

お金を大切にしたいのなら、まずはお金を納めるお財布を丁寧に扱うことが大切なのです。

◆お金持ち体質の人のお財布はスリム

お金持ち体質の人、というよりも、実際にお金持ちの人のお財布には、必要最低限のモノだけが入っていることが多く、見た目もスリムです。

お金が貯まる人は、普段使う決済方法をある程度絞っています。必要以上に多くのカードを持ち歩いたり、いつ使うか分からないポイントカードを何枚も入れて、お財布をパンパンにしたりすることもありません。

決済方法を絞っていると、お金の管理もしやすくなります。何にいくら使ったのか、今月はあといくらまで使っても大丈夫なのかを把握しやすいのも特徴です。

また、レシートや領収書を受け取った場合も、いつまでもお財布に入れっぱなしにはしません。家計簿に記入したり、必要なモノを保管したりして、お金の流れを把握し続けているのです。

反対に、不要なレシートや期限の切れたクーポン、ほとんど使わないポイントカードなどをため込んでいると、必要なモノが見つかりにくくなります。それでは、お金の流れも分かりにくくなってしまいますよね。

◆お財布をきれいに保つことから始めてみよう

お金持ち体質の人だからといって、必ずしも高価で特別なお財布を持っているわけではありません。

大切なのは、値段やブランドではなく、自分のお財布を丁寧に扱い、中身を把握していることです。

不要なレシートを取り出す、使っていないカードを整理する、お財布の汚れを拭き取るなど、今すぐできることはたくさんあります。

お財布をきれいに保ち、中身をスリムにすることから、お金持ち体質への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか？

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）