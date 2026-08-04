ニューカッスル所属のブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの獲得を狙うアーセナルだが、最初の公式オファーは拒否されたようだ。3日、『スカイスポーツ』や『テレグラフ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

仲介者を通じた協議を経て、ここ数日間でニューカッスルとのクラブ間交渉に臨んでいるアーセナル。現地時間3日月曜日に提示した最初の公式オファーは拒否されたが、ニューカッスルとの直接交渉は続いており、両クラブとも最終的には合意に達する可能性が高いと見込んでいるようだ。なお、アーセナルとギマランイスはすでに個人条件について完全合意に達していることが明らかになっている。

ニューカッスルは当初、ギマランイスの移籍金として1億ポンド（約212億円）近くを要求していたが、現時点では7000万ポンド（約148億円）から8000万ポンド（約169億円）の間で取引が成立する可能性があるという。アーセナル幹部は同選手の価値を最大7000万ポンド（約148億円）と見積もっていた模様で、3日に提示したオファーもその範囲内だったと報じられている。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、クラブ間交渉は進展しており、アーセナルがギマランイス獲得への自信をますます深めていると指摘。ニューカッスルは同選手の退団に備え、後釜となる新たなMF獲得に向けた動きを開始しているようだ。

現在28歳のギマランイスは、アトレチコ・パラナエンセとリヨンを経て2022年1月にニューカッスルへ加入。ここまで公式戦通算195試合出場31ゴール32アシストという成績を収め、カラバオ・カップ初制覇や20年ぶりのチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に貢献している。今夏のFIFAワールドカップ2026では全5試合に先発出場し、日本代表とのラウンド32でガブリエウ・マルティネッリの決勝ゴールをお膳立てするなど存在感を放った。

22年ぶりにプレミアリーグを制覇したものの、イングランド代表MFデクラン・ライスとスペイン代表MFマルティン・スビメンディの“酷使”が度々指摘されていたアーセナル。ギマランイスを獲得し、プレミアリーグ屈指の中盤を完成させることができるだろうか。

なお、アーセナルは元デンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴールをエヴァートンに売却することで合意に達した模様だが、この動きはギマランイス獲得交渉の進展を受けてのものだと『テレグラフ』は伝えている。