前チュニジア代表指揮官のエルヴェ・ルナール氏が、自身2度目のコートジボワール代表指揮官に就任する見込みとなった。フランスメディア『ル・パリジャン』が報じている。

FIFAワールドカップ2026ではラウンド32でノルウェー代表に敗れたものの、史上初めて決勝トーナメント進出を果たしたコートジボワール。ただ、その躍進に導いたエメルス・ファエ監督が先月末の契約満了に伴い退任することが発表され、コートジボワールサッカー連盟（FIF）は後任指揮官招へいに向けて動いている。

そして、今回の報道によれば、北中米W杯でグループリーグ敗退後に辞任を表明しフリーとなっているルナール氏がその後任指揮官を務めることになるという。

今回のW杯ではグループリーグ初戦のスウェーデン代表戦大敗後にサブリ・ラムシ前監督を電撃解任したチュニジアの新指揮官に就任したものの、第2節日本代表戦で0－4、第3節オランダ代表戦も1－3で敗れ、未勝利で大会を終えたルナール氏。

しかし、それ以前の実績は傑出しており、ザンビア代表とコートジボワールで史上初となる2か国を率いてアフリカ・ネーションズカップを制覇。さらに、モロッコ代表、サウジアラビア代表でもW杯本大会出場に導いていた。

2015年以来、11年ぶりの復帰となるコートジボワールでは2027年のアフリカ・ネーションズカップで個人として3度目の優勝を目指すことになる。