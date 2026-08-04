パリ・サンジェルマン（PSG）がパルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶への関心を強めているようだ。3日、イタリア紙『トゥットスポルト』やフランス紙『レキップ』が伝えている。

鈴木の獲得競争でユヴェントスをリードしているPSG。報道によると、すでに3300万ユーロ（約60億円）の公式オファーを提示し、パルマ・カルチョとの交渉が進展しているとのこと。鈴木本人も移籍に前向きな姿勢を示しており、日本代表守護神の“欧州王者”加入はますます現実味を帯びているようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏は、3300万ユーロの（約60億円）のオファーを受け取ったパルマ・カルチョが、新たにボーナス込みで4000万ユーロ（約73億円）の移籍金を要求していると指摘。PSGも新たな入札へ向けた準備を進めており、鈴木とはすでに2031年6月末までの5年契約締結で原則合意に達しているという。

PSGは昨年夏、マンチェスター・シティへ移籍したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマの後釜としてフランス代表GKリュカ・シュヴァリエを獲得。しかし、シーズン途中にロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフが定位置を掴み、リーグ・アン5連覇やチャンピオンズリーグ（CL）連覇に大きく貢献した。仮に鈴木が加入した場合、チーム内でのシュヴァリエの立ち位置はさらに厳しくなると『レキップ』は伝えている。

また、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、PSGが鈴木の対して提示したプロジェクトプランには、シュヴァリエの将来も含まれていると伝えており、鈴木の加入に伴いシュヴァリエが退団する可能性もありそうだ。

鈴木は2002年生まれの現在23歳。浦和レッズからシント・トロイデンを経て、2024年夏からパルマ・カルチョでプレーしている。加入初年度からセリエAで38試合中37試合でゴールマウスを守ると、2年目の2025－26シーズンは負傷離脱がありながらも公式戦22試合に出場。FIFAワールドカップ2026では好セーブを連発し、日本代表の3大会連続決勝トーナメント進出に大きく貢献した。