伝説の地トリエステでマセラティの刷新3モデルを試す｜グラントゥーリズモ、グランカブリオ、グレカーレ国際試乗会

トライデントロゴの100周年という節目を迎えたマセラティ。グラントゥーリズモ、グランカブリオ、そしてSUVのグレカーレというブランドの象徴と販売の中核を担うモデルを同時に刷新した。単なる年次改良ではない。モデナの歴史あるブランドが「イタリアン・グラントゥーリズモ」の現代的な解釈をあらためて強化し、再提出したというべきだろう。空力を意識したエクステリアデザインはもちろんのこと、お得意のインテリアデザインに自家製のパワートレイン、デジタル・エクスペリエンスといったモダンカーの本質を磨き上げたマイナーチェンジであった。

【画像】マセラティの主力モデル、グラントゥーリズモ、グランカブリオ、グレカーレをじっくり試す（写真16点）

単にエンブレムの”チェンテナリオ”（センテニアル）ではない。百年前の1926年、アルフィエーリ・マセラティがティーポ26でタルガ・フローリオを制した際、そのレーシングカーにトライデントが掲げられたことに端を発する。つまり、マセラティというブランドがコンペティション由来のアイデンティティを持つということを改めてアピールする節目となった。今回の基幹モデルの大刷新は、そんなレース由来の緊張感と、長距離を優雅に駆けるグランドツアラーの本質をもう一度結び直す試みでもあった。

それゆえ、この3モデルを初めて試す機会として、アルバニアと国境を接する街トリエステが舞台として選ばれた。当地は「上り坂のモンツァ」と呼ばれた伝説のヒルクライム開催地として知られ、マセラティはそこで三度の優勝を飾っている。国際試乗会では実際に使われたコースの一部も走ることになった。

3モデルに共通するポイントは、最新世代を同じデザイン言語で統一したこと、である。刷新されたエクステリアデザインの要諦は、サーキット専用車MCXtremaで試みられ、GT2ストラダーレ、MCプーラへと受け継がれた水平基調でシャープなフロントエンドを、量産のフラッグシップGTとSUVへも展開するというものだ。マスクまわりはよりワイドで低く構えた造形となり、空力処理も視覚的な迫力と機能を両立する方向へと進化した。こうした見た目の変化は、これみよがしに派手な装飾といったものではなく、ブランドがいう「控えめでありながら性能志向のエレガンス」をカタチにしたものと捉えていい。

まずはグラントゥーリズモとグランカブリオのテストからリポートしよう。スタート地点はイタリア統一広場、1919年以前には単に”大広場”と呼ばれていた場所だ。実はトリエステがイタリア王国に併合されたのは第一次世界大戦後のこと。マセラティよりも”イタリアでの歴史”は少し浅いことになる。

いずれのモデルも前述した通りフロントフェイスが刷新され、リデザインされたエアインテークやセンタースプリッターによって、シャープに引き締められた表情とエアロダイナミクスの向上を両立させた。リアにはクリアレンズのテールライトが採用されており、もはや古典的と評すべきロングノーズ＆ショートデッキのGTスタイルに現代的な精密感を加わえている。

3リッターV6ツインターボの「ネットゥーノ」を継続しつつ、トロフェオの最高出力を590psへと引き上げた点が最大のニュースだろう。高回転域でのブースト圧アップや制御の見直しにより、グランツアラーとしての快適性を保ちながら、スポーティな伸び感とサウンド体験を強調した。実際、レスポンス向上を狙って再チューニングされた8段ATと相まって、ドライバーのアクセル操作に対する反応がより鋭敏になっていた。

とくに590psのトロフェオに標準装備されるスポーツエグゾーストは日本のマセラティファンにとって最も嬉しいプレゼントとなるに違いない。なかでもグランカブリオ、つまりオープンスタイルとの相性が良かった。スペックの向上のみならず、サウンドとバイブレーションによってドライバーへと届く”マセラティらしさ”が大いに強化されている。

クーペのトロフェオの乗り味はやや硬質だった。体幹の強さを感じる乗り味、とでも言おうか。特にトリエステの街中ではそんな印象が強かった。おそらく速度をさらに上げて、グランツアラーらしい領域、120〜160km/hあたりになれば、もっとも上質なライドコンフォートを得ることだろう。

対するグランカブリオトロフェオは街中から心地よい。刷新されたインテリア越しに眺める街並みがオープンカーを走らせる魅力をさらに増幅する。クーペに比べて少し角の取れた、まろやかな乗り心地がドライバーをして流れる風景を楽しむ余裕を与えていた。

カントリーロードに赴けば、優雅なGTは一転、（四駆だけれども）よくできたFRテイストのスポーツカーへと変身する。速度が上がるにつれて身体の大きさが小さくまとまり、自由自在なハンドリングファンを提供する。それを見事なサウンドでコーナーからコーナーへと紡いでゆく。当代一級の４シーターオープンスポーツであろう。

インテリアの変更に伴って、面白い機能が追加されている。立体的なボタン式のギアセレクターを採用したが、これは例えば駐車場での切り返しといった場面では一般的なレバーを操作するよりも少々面倒だったりする。そこでマセラティは微速域においてパドルシフトで前後移動できる機能を加えた。これを使えばハンドルから手を話すことなく、スムースに前進と後進の切り替えができる。実際、駐車時のストレスはかなり軽減された。

午後からは販売サイドにとっての屋台骨というべきミッドサイズSUVのグレカーレに乗り込んだ。注目すべき変更点は、新たに390ps仕様のV6ネットゥーノが設定されたことだろう。これによって4気筒マイルドハイブリッドと高性能なV6トロフェオとの間に、魅力的な選択肢が加わったことになる。SUVでありながら、F1由来のプレチャンバー燃焼技術を持つネットゥーノのレスポンスやサウンドをカジュアルに楽しめることになった。競合モデルとの差別化においても有利に働くことだろう。

外観のデザインでは、水平基調でよりシャープなフロントフェイスによって、DセグメントのSUVでありながらワイド＆ローな印象をさらに強めている。インテリアに目を向ければ新形状ステアリングホイールにハプティック技術を用いたセレクター、八角形デジタルクロックなど、ドライバーが見て触れる領域の質感が大いに高められた。

残念ながら390psのV6モデナのテストは叶わなかったけれど、シリーズ最高峰グレードのV6トロフェオは相変わらず背の高いスポーツカーで、伝説のヒルクライムコースはもちろん、筆者初となったスロベニアのワインディングロードでもハンドリングファンを大いに享受した。こちらのV6サウンドも野太く、腹によく響く。

トライデント100周年の年に試した現代の主力3モデル。過去への祝祭であると同時に、次の100年へ向けた意思表示でもあろう。速さをただ誇示するのではなく、エレガンスの内側に潜ませる。それがマセラティらしさというものだ。

文：西川 淳 写真：マセラティ

Words: Jun NISHIKAWA Photography: Maserati