ハノーファーに所属する日本人MF横田大祐が、レンジャーズへ完全移籍する見通しとなった。イギリスメディア『スカイスポーツ』が3日に報じている。

2025－26シーズン、横田はヘントからのレンタル移籍加入でハノーファーに加わり、2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）30試合の出場で5ゴール4アシストを記録するなど、主力のウインガーとして活躍。ハノーファーは2.ブンデスリーガを4位で終え、あと一歩のところでブンデスリーガ（ドイツ1部）昇格を逃したが、横田個人のパフォーマンスは高く評価され、今年6月16日には完全移籍への移行が決定。2029年6月30日までの契約を結んでいた。

だが、今月に入ると、横田の元にオファーが届き、横田自身も移籍希望の旨をクラブに伝えたことが、同メディアを通して報じられていた。今回の報道によると、横田に対して具体的な動きを見せたのは、スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）のレンジャーズとのこと。同リーグ通算55回の優勝を誇り、セルティックと並んでスコットランドの”2強”と称される名門クラブだ。

レンジャーズは横田の獲得で、ハノーファーとクラブ間合意に達したという。275万ポンド（約6億円）の基本額に、パフォーマンスによって変動するボーナスを加えた条件とのこと。具体的な契約年数は伝えられていないが、長期契約を結ぶ見通しで、横田はメディカルチェックを経て、正式にレンジャーズと契約を結ぶこととなりそうだ。

現在26歳の横田は川崎フロンターレの育成組織出身。2018年に渡欧し、ラトビアやポーランド等でキャリアを積み、己の力でヨーロッパを渡り歩いてきた。2024年1月、ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のヘントに完全移籍を果たすと、同クラブでは公式戦通算13試合出場1ゴール3アシストを記録。2024－25シーズンはレンタル移籍加入したカイザースラウテルンで、2.ブンデスリーガ25試合出場4得点3アシストと爪痕を残し、昨季はハノーファーへのレンタル移籍に至っていた。

なお、現在セルティックにはMF旗手怜央が所属。横田のレンジャーズ加入が正式に決まれば、伝統の“オールドファーム”で日本人対決が見られるかもしれない。