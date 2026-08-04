レアル・マドリードに所属するU－21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアと同MFセサル・パラシオスが、フルアムに完全移籍加入することが決まった。3日、両クラブが発表している。

フルアムの公式発表によると、両選手ともに2031年6月30日までの5年契約を結んでおり、同契約には1年間の延長オプションも付いているという。背番号は、ゴンサロが「7」、パラシオスが「8」となった。移籍金については非公表とされているものの、イギリス『スカイスポーツ』やスペイン『マルカ』など大手メディアの情報によると、ゴンサロの移籍金はおおよそ4000万ユーロ（約72億円）にボーナス200万ユーロ（約4億円）、パラシオスは約1000万ユーロ（約18億円）の見込みだ。

なお、『マルカ』によると、レアル・マドリードがカンテラ（育成組織）出身選手を売却する際の恒例ともなっているが、フルアムは今回の完全移籍により、両選手の権利の70％を取得した形だという。残る30％はレアル・マドリードが引き続き保有。将来の売却額の30％をレアル・マドリードが受け取ることができるほか、買い戻しに動く場合も優位に進めることができる。

フルアムでは、2025－26シーズン限りでマルコ・シウバ前監督が退任。後任として、アルバロ・アルベロア新監督が迎え入れられた。同監督は、レアル・マドリードのカンテラの各部門で長きにわたって指揮を執っており、同シーズン後半戦はトップチームの監督も務めた人物。ゴンサロ、パラシオスの両選手は、トップチームだけでなくカンテラでもアルベロア監督の指導を受けており、今回の移籍も、新監督の要望が叶った形と見られる。

ゴンサロは2004年3月24日生まれの現在22歳。先のとおり、レアル・マドリードのカンテラ育ちで、2023年11月にトップチームデビューを飾った。FIFAクラブワールドカップ2025では4ゴールを挙げて得点王に輝いており、2025－26シーズンは公式戦通算で39試合出場8ゴールを記録。シーズン途中により指揮を執ったアルベロア監督からは、器用なセンターフォワードとして重宝されており、、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表のサポートメンバーにも選ばれていた。

一方で、パラシオスは2004年11月11日生まれの現在21歳。トップ下など攻撃的なポジションを主戦場としており、今年1月に行われたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）で待望のトップチームデビュー。アルベロア体制のレアル・マドリードでは、同試合も含めて7試合のピッチに立っていた。

フルアムへの完全移籍加入に伴い、両選手はクラブを通して次のようにコメントを発表している。

「ここに来ることができて、本当に感謝している。とても嬉しいよ。僕を信頼してくれたクラブの役員の方々や、アルベロア監督には特に感謝しなければならない。ここでのスタートを切ることが本当に、本当に楽しみだ」（ゴンサロ・ガルシア）

「とても感慨深い気持ちだ。これは僕のキャリアにとって、理想的な一歩だと信じている。クラブは私に大きな信頼を寄せてくれていることがわかった。その信頼に、ピッチの上で応えていきたい」（セサル・パラシオス）

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