フジテレビは4日、2026/27シーズン開幕記念マッチ 明治安田J1リーグ第1節 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズを生中継する。放送時間や出演者が発表された。

1993年のJリーグ開幕から参戦する“オリジナル10”の横浜FMと鹿島は、ともにJ2リーグへの降格経験がない。リーグ優勝回数は鹿島が9回、横浜FMが5回で、それぞれ歴代1位、2位を誇る。まさに名門と呼ぶにふさわしい両者が、記念すべき開幕戦で聖地・国立競技場にて激突する。

MCはフットボールをこよなく愛するジョン・カビラ。トリプル解説には、Jリーグ創成期から活躍し、日本代表でも躍動したレジェンドでもある中山雅史、井原正巳、鈴木隆行の3人、スペシャルキャスターは柿谷曜一朗が務める。

試合前には、Jリーグの過去と未来を表現した壮大なセレモニーが行われる。この模様も生中継で余すことなく届ける予定だ。果たしてどのようなセレモニーとなるのか、試合とともに注目したい。リーグ戦を地上波のゴールデンタイムで生中継するのは、24年ぶりとなる。

【プロデューサー 石井祐介（フジテレビスポーツ局）コメント】

「Jリーグの新たな時代の幕開けにあたり、24年ぶりとなる地上波ゴールデンタイムでの生中継をお届けできることを大変光栄に思います。本中継では、伝統と誇りを背負う名門クラブ同士が激突する見逃せない一戦を、大規模な放送体制でお届けします。選手たちの魂をかけたプレー、スタジアムを包む熱気、新たな歴史が刻まれる瞬間を、ぜひテレビの前でご体感ください」

≪タイトル≫

『2026/27シーズン開幕記念マッチ 明治安田J1リーグ 第1節 横浜F・マリノス×鹿島アントラーズ』

≪放送日時≫

8月7日（金）19時～21時24分 ※延長対応あり

≪試合会場≫

MUFGスタジアム（国立競技場）

≪出演≫

MC：ジョン カビラ

解説：中山雅史・井原正巳・鈴木隆行

スペシャルキャスター：柿谷曜一朗

実況：中村光宏（フジテレビアナウンサー）

リポーター：堀池亮介（フジテレビアナウンサー）

≪スタッフ≫

プロデューサー：山田圭祐・石井祐介

チーフディレクター：朝吹晋伍

ディレクター：池田賢将

制作：フジテレビスポーツ局

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