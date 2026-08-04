今日は2026年8月4日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月4日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！2位はてんびん座、3位はおひつじ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座といて座、金運がおうし座とおとめ座、仕事運がおひつじ座、健康運がふたご座とてんびん座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。