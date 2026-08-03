リヴァプールは、フランス代表FWブラッドリー・バルコラの獲得をめぐり、パリ・サンジェルマン（PSG）とクラブ間交渉を開始したようだ。3日、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏や複数メディアが報じている。

今夏の移籍市場でウイングの補強を目指すリヴァプール。北中米W杯開催期間中には、オサスナからスペイン代表FWビクトル・ムニョスを完全移籍を獲得したものの、さらなる強化を目指しており、その第一候補としてバルコラの名前が浮上している。



ロマーノ氏はこれまで、「バルコラはリヴァプールへの移籍に前向きで、給与等の個人条件は交渉の妨げにはならない」との見解を示しており、今後の焦点はクラブ間交渉に当てられていた。そして今回、同氏は「リヴァプールとPSGの間で公式のクラブ間交渉が始まった」と報道。リヴァプールは獲得に向けて1億ユーロ（約180億円）以上の金額を提示したものの、PSG側の要求額とは隔たりがあると伝えられている。

また、ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者も、ロマーノ氏と同様に「クラブ間交渉が始まった」と伝えたほか、「リヴァプールがトップターゲット獲得に向け、契約成立を急いでいる」と述べており、交渉の行方は近日中に進展を迎えそうだ。

なお、PSGは今夏の移籍市場で韓国代表MFイ・ガンイン、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモス、フランス代表FWランダル・コロ・ムアニとアタッカーを放出し、バルコラについても移籍が取りざたされている状況。一方、攻撃陣の補強に関してはモナコに所属するフランス代表FWマグネス・アクリウシュの獲得に迫っており、アヤックスのベルギー代表FWミカ・ゴッツの獲得にも動いていることが報じられている。