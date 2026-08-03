シャルケは3日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコと1年間の契約更新で合意したことを発表した。同選手は昨シーズンに引き続き、背番号「10」を着用。FIFAワールドカップ2026に出場したジェコは4日にチーム合流する。

現在40歳のジェコは、今年1月にフィオレンティーナからシャルケへ半年間の契約で加入すると、リーグ戦11試合出場6ゴール3アシストを記録し、クラブの1部復帰に貢献した。2025－26シーズン限りで契約満了を迎え、一時は契約更新が暗礁に乗り上げていたが、晴れて新シーズンも『フェルティンス・アレーナ』でプレーすることが決定した。

プロキャリア23シーズン目を迎えるジェコは、クラブの公式サイトを通じて、今季にかける思いを口にしている。

「冬にシャルケに加入して以来、素晴らしいチームのメンバーとして、ファンのみんなの素晴らしい応援を経験することができた。1部昇格は私のキャリアの中でも最高の出来事の1つだ」

「本当に信じられないような経験だった。サッカーは私を幸せにしてくれ、人生を通して私を突き動かしてくれた。私はまだ向上心に満ちているし、1部でもチームに貢献したいと思っている」