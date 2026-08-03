チェルシーが、ラージョ・バジェカーノに所属するスペイン人DFペップ・チャバリアの獲得に迫っているようだ。2日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

現在28歳のチャバリアは、フィゲレスの下部組織出身で、スペイン4部でプロデビューを飾った。その後、2018年7月に当時スペイン3部のオロトに、2020年8月に2部のレアル・サラゴサに移籍した後、2022年8月にラージョ・バジェカーノに加入し、ラ・リーガ（1部）にステップアップを果たした。4年在籍した同クラブでは公式戦125試合出場で2ゴール8アシストを記録した。

現行契約は2030年6月30日までとなっているなか、スペイン代表DFマルク・ククレジャがレアル・マドリードへと移籍した左サイドバックの後釜として、シャビ・アロンソ新監督が就任当初からチャバリアの獲得を熱望していた。

チャバリア自身はチェルシー移籍を望んでいることが明らかになっていた一方、当初の思惑とは違ってクラブ間交渉が難航。ラージョ・バジェカーノはチャバリアに設定されていた5000万ユーロ（約90億円）の契約解除条項に近い金額を要求していることが噂されていた。

そうしたなか、今回の報道によると、より高額な移籍金を求めていたラージョ・バジェカーノが折れる形で、2500万ユーロ（約45億円）にボーナスが付随する移籍金でクラブ間合意に至ったという。それでも、ラージョ・バジェカーノにとってはクラブ史上最高額での売却になるようだ。

なお、チェルシーは今夏の移籍市場で、事前に加入することが決定していたU－21ポルトガル代表FWジオバニー・クエンダとオランダ代表FWエマヌエル・エメガに加えて、イタリア代表DFマルコ・パレストラ、イングランド代表MFモーガン・ロジャーズ、フランス代表DFマクサンス・ラクロワ、元イングランド代表FWダニー・ウェルベック、アルゼンチン代表MFバレンティン・バルコといった7人の新戦力を獲得している。

さらに、フリーでの獲得が決定的となっているイングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソンとチャバリアの獲得に迫っているが、イギリスメディア『BBC』のニザール・キンセラ記者によると、絶対にないとは言い切れないものの、両選手の獲得が完了したら、チェルシーの今夏の補強は終わりとなる可能性があることが伝えられている。