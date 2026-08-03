ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のチーム合流を明かした。2日、クラブ公式サイトが伝えている。

三笘は今年5月9日に行われた2025－26シーズンのプレミアリーグ第36節ウルヴァーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。この影響でFIFAワールドカップ2026のメンバーから外れ、5月25日にはハムストリングの手術を受けたことも発表されていた。

復帰に向けてリハビリを行なっている三笘だが、オーストリアでのプレシーズンツアーには参加しておらず、先日には8月23日に予定されているアストン・ヴィラとのプレミアリーグ開幕節を欠場する可能性が高いことが地元メディア『Sussex World』で伝えられていた。

そうしたなか、復帰を控えている選手たちの状況について聞かれたヒュルツェラー監督は「ステファノス・ツィマスとエヴァン・ファーガソンは現在リハビリ中だ。ステフの方が復帰に近い状態だが、ファーガソンも日々着実に回復している。そして、カオルも日本でリハビリを開始した後、チームに戻ってきた」と三笘がチームに合流したことを明かしている。

なお、実戦復帰の時期などについては明らかになっていないが、果たして三笘は2026－27シーズンのプレミアリーグ開幕に間に合うのだろうか。