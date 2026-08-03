イギリス出身でミュージックのレジェンドとして知られるフィル・コリンズの息子であるマシュー・コリンズがドイツの古豪1860ミュンヘンへ加入した。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

現在21歳のM・コリンズは、バンド『ジェネシス』のドラマー兼ボーカリストであるフィル・コリンズ（75）の末っ子。異母姉には、Netflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』で主演を務める俳優のリリー・コリンズ（37）がいる。

スイス生まれのM・コリンズは、アストリア・ヴァルドルフやハノーファーのユースチームを経て、オーストリアのWSGチロルでプロキャリアをスタート。昨シーズンはオーストリア・ザルツブルクでプレーしていた。

右のサイドハーフを主戦場に中盤でプレーする21歳は先日から1860ミュンヘンのトライアルに参加し、そこで好印象を残した結果、1年契約を勝ち取った。

1965－66シーズンにブンデスリーガ優勝、その前年にUEFAカップウィナーズカップ準優勝の輝かしい成績を残した1860ミュンヘン。過去には元日本代表FW大迫勇也がプレーしていたことでも知られているが、近年はクラブ内のごたごたもあって2部と3部に低迷。さらに、昨季終了後には3.リーガ（ドイツ3部）への参加に必要なライセンスを取得できなかったため、レギオナルリーガ（ドイツ4部）への降格を余儀なくされていた。

【投稿】1860ミュンヘン加入が決まったM・コリンズ