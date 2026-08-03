リヴァプールが2点リードからリーズに4失点を許しての逆転負けを喫した。

アメリカでのプレシーズンツアーを敢行しているリヴァプールは、2日にリーズと対戦。リヴァプールに所属する遠藤航はメンバー外となった一方で、リーズに所属する田中碧はこの試合に先発出場を果たしている。

試合は7分にコーナーキックの流れから最後はルーク・チェンバースが押し込んでリヴァプールが先制すると、40分にはジェレミー・フリンポンの折り返しから、走り込んだフロリアン・ヴィルツが流し込み、リヴァプールの2点リードで前半を折り返した。

しかし、ハーフタイムで田中が交代となったリーズは後半に猛攻。60分にブレンデン・アーロンソンがゴールを奪うと、71分にはロングスローからニアサイドでフリックした後に、フリーとなっていたドミニク・カルヴァート・ルーウィンが押し込んで同点弾を挙げた。

さらに、73分にはショーン・ロングスタッフが勝ち越しゴールを決めると、85分には先ほどと似たような形のロングスローからニアサイドでフリックした後に、カルヴァート・ルーウィンが頭で叩き込んでダメ押しゴールをマーク。このまま試合は終了し、後半に4失点を喫したリヴァプールが逆転負けを喫している。

リヴァプールは次戦、9日に南野拓実が所属するモナコとのプレシーズンマッチを控えており、この試合で遠藤が実戦復帰する予定であることがリヴァプールのアンドニ・イラオラ新監督によって先日明かされている。

【ハイライト動画】2点先行のリヴァプールがリーズに4失点で逆転負け