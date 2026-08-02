フルアムがレアル・マドリードに所属するU－19スペイン代表MFチアゴ・ピタルチに関心を寄せているようだ。8月1日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

今夏にアルバロ・アルベロア監督が就任したフルアムは、新指揮官の古巣レアル・マドリードからスペイン人MFセサル・パラシオス、U－21同国代表FWゴンサロ・ガルシアの加入が濃厚に。すでに総額5000万ユーロ（約91億円）の移籍金で合意に達している模様で、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、両選手がフルアムに加入する見込みと伝えている。

『マルカ』が報じたところによると、パラシオスとガルシアに加えて、フルアムはレアル・マドリードから3人目の新戦力獲得を狙っているとのこと。次なるターゲットとして浮上したのが、アルベロア監督のもとでトップチームデビューを飾ったピタルチで、すでに代理人との間で交渉が行われているようだ。選手本人は恩師との再会を希望しており、今夏の移籍を了承しているという。

ピタルチは2007年生まれの現在18歳。2023年夏にレアル・マドリードのカンテラへ加入すると、今年2月のチャンピオンズリーグ（CL）でトップチームデビューを飾り、2025－26シーズン終了までに公式戦16試合に出場した。

不審に喘ぐチームで攻守に奔走し、評価を高めたピタルチだが、最大の理解者だったアルベロア監督の退任で状況が一変した模様。2026－27シーズンの開幕が迫る中、クラブは同選手をカスティージャ（リザーブチーム）にとどめる方針で、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるトップチームで出場機会を得られるかは不透明だという。

なお、ピタルチの市場価値は2000万ユーロ（約36億円）前後と報じられている。