FIFAワールドカップ2026で日本代表のキャプテンを務めたDF板倉滉（アヤックス／オランダ）が、俳優・モデルの川口春奈との入籍を発表した。

2日、川口が自身の公式Instagram（＠haruna_kawaguchi_official）を更新し、板倉との連名で結婚および妊娠を報告した。

「いつも応援してくださっている皆様へ。この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。令和8年8月2日 板倉滉 川口春奈」

現在29歳の板倉は川崎フロンターレの育成組織出身で、2019年1月にマンチェスター・シティへ完全移籍した。同クラブのトップチームで出場機会はなかったが、期限付き移籍先のフローニンゲンやシャルケで評価を高め、2022年夏にボルシアMGへ完全移籍。ブンデスリーガで主力として活躍した後、2025－26シーズンからオランダ随一の名門アヤックスでプレーしている。

日本代表では通算42試合に出場。自身2度目のW杯となった北中米大会では、直前に離脱したMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）から腕章を引き継ぎ、チュニジア代表戦とスウェーデン代表戦の2試合に出場した。

お相手の川口は現在31歳。数々のテレビドラマ、映画、CMで活躍し、中村俊輔氏や三笘薫らとの共演経験もある。スポーツ好きとして知られており、サッカー観戦にもたびたび赴くことを以前明かしていた。