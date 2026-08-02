今日の運勢 8月3日（月）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月3日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月3日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の蝶ちょ（ちょうちょ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？気になっていた趣味などを始めるのに良いタイミング。ワクワクする気持ちを大切にしましょう。夢中になって行っていけば、やがて大きな喜びに繋がっていくようです。自分を褒めるようにしてみて。難しいと感じていたことも、アイデアが思いついて乗り越えていけるようです。失敗を恐れずにやっていくと、周りの人も味方してくれそう。恋愛も、自分の気持ちに正直になって向き合いましょう。あなたの考え方や視点が周りから評価されそう。頼られることが増えて、リーダーになるなどの役割が与えられることも。自信を持って行えば、さらにステップアップできるようです。過去に学んだことを活用すると◎パートナーや恋人とじっくり話せる機会があるならば、相手の気持ちに寄り添いながら話を進めると上手くいきそう。どんなことも経験という財産になっていくようです。ルーティンになっていることに、ちょっぴり変化をつけてみましょう。日常に変化をつけていくと、新鮮な気持ちになってエネルギッシュになれるようです。気になっていた場所へ出かけてみるのも◎自分の中に眠っていた能力を引き出せるかも。ちょっと厳しい先輩の話なども、今日はじっくり聞いてみると良いでしょう。当たり前にやっていたことでも、深掘りしていくと成長に繋がるものが見つかりそう。気になることがあれば、すぐに調べてみると◎新しい情報や話題も手に入るようなので、仕事などにも活かせそう。交友関係は、相手の小さな変化を見逃さないようにしてみて。お金に対するポジティブな意識が芽生えそう。使うときも、感謝の想いなどを持って使っていくと◎好きなお茶や話題のカフェなどに出かけると、さらに面白い発想が生まれてくるかも。焦ってしまうと、小さなサインを見逃してしまいそうなので気をつけましょう。考えや想いがまとまらない時は、一度そこから離れてみるのも大事。ちょっと散歩に出かけるなど気分転換をしてみましょう。ちょっとしたミスで自分のことを責めたくなってしまいそうなので、気持ちを落ち着けるようにしましょう。予定を詰め込みすぎず、できることを少しずつ行っていくと◎夜はゆっくりお風呂に入ると良いでしょう。感情の波が大きく揺れ動いてしまいそう。今日は不安定になりやすいので、自分に対しても他者に対しても、普段よりも優しく接するようにしましょう。無理に原因を探ろうとしない方が良いかも。曖昧な指示や返事をしないようにすると◎自分のリズムを大事にしながらも、周りの人となるべく合わせて仕事などを行うと良いでしょう。何だかイライラしてしまうときは、推しの写真を眺めてみて。目に見えなくとも、感じられなくとも、星の流れはいつもあなたを必要な場所へ導いています。思い通りにならないことも、すべては最善のタイミング。今日という一日を信頼して過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai