U－17イングランド代表FWのJJ・ガブリエルが、マンチェスター・ユナイテッド史上最年少でトップチームの試合に出場した選手となった。

北欧の地で多くのプレシーズンマッチを戦っているマンチェスター・ユナイテッドは、8月1日にスウェーデンのストックホルムでアトレティコ・マドリードと対戦。5分に先制点を許したものの、53分と75分にブライアン・ムベウモがゴールを挙げ、2－1で逆転勝利を収めた。

プレシーズンマッチ3試合目で2勝目を飾ったマンチェスター・ユナイテッドだが、この試合では82分から2010年10月6日生まれの現在15歳のJJ・ガブリエルが途中出場を果たしたことが話題を呼んでいる。

イギリスメディア『TNT Sports』によると、親善試合ながら、JJ・ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッド史上トップチームでプレーした史上最年少選手になったという。なお、同選手は昨季のU－18プレミアリーグで23試合出場23ゴールを記録していた。

また、イギリスメディア『BBC』によると、2022年に16歳6カ月でリールでのデビューを果たしていた現在20歳のU－21フランス代表DFレニー・ヨロは、注目されるJJ・ガブリエルについて聞かれた際に、「彼は本当に素晴らしい選手だよ」と語りながら、今後の活躍に期待を寄せるコメントをしている。

「まだとても若くて、学ぶべきことも改善すべきこともたくさんあるけど、彼はとても謙虚で努力を続けている。だから、彼が初めて出場時間を手にできたことを嬉しく思う。これからもこの調子でいってほしい」

「自分自身と重ね合わせる部分があるよ。彼には多くのことを学び、このまま進んでいってほしい。本当にいい選手だからね」