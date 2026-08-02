チェルシーは1日、ブライトンから元イングランド代表FWダニー・ウェルベックが完全移籍で加入することを発表した。

2022年夏に現在のオーナーにより買収されて以降、若手との超長期契約を結ぶ補強方針を貫いてきたチェルシーに、百戦錬磨のストライカーが加入した。シャビ・アロンソ新監督の意向もあり、経験豊富な選手がロッカールームでのリーダーを担うことになる。

チェルシーとウェルベックの契約期間は2028年夏までの2年間。イギリス紙『ガーディアン』などによると、移籍金は500万ポンド（約11億円）となるようだ。

1990年11月生まれのウェルベックはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2008－09シーズンにトップチームデビューを飾った。2014年からは5年間アーセナルでもプレー。その後、ワトフォードを経て、2020年10月からブライトンでプレーしていた。プレミアリーグでは通算400試合の出場で90ゴールを記録しており、昨季はキャリアハイの13ゴールをマークした。

ウェルベックはチェルシー加入に際し、クラブ公式サイトを通じてコメント。次のように加入の喜びと意気込みを語った。

「チェルシーからの関心を耳にすると、本当に大きな誇りに満たされる。チェルシーの歴史を知っているからこそ、このクラブはタイトルを勝ち取りたいと願い、毎シーズンその実現に向けてまい進しているのだと理解している」

「すでに何人かの選手とは顔見知りだし、監督とも素晴らしい会話を交わして、すでに絆を感じている。僕の中には燃えるような情熱があり、このクラブのために全力を尽くし、チェルシーの全員とサポーターを誇りに思ってもらえるようにする準備ができている」

【動画】ウェルベック、ブライトンでのゴール集