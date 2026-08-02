パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶の争奪戦は、パリ・サンジェルマン（PSG）が一歩リードしているようだ。1日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。

PSGだけでなく、プレミアリーグのクラブやユヴェントスからも関心を寄せられている鈴木。特にユヴェントスは新たな正GK候補として、鈴木の獲得に動いていることが報じられていた。

しかし、パルマの要求する移籍金が高額であることなどから、ユヴェントスは他の選択肢を模索している。トッテナム・ホットスパー（スパーズ）がレンタル移籍に前向きな場合は、イタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオが最有力候補になりそうだ。

一方のPSGは、フランス代表GKリュカ・シュヴァリエの退団を見越して、引き続き鈴木への強い関心を継続。ここ数時間でも鈴木に対する新たな接触を行ったようだ。

現在23歳の鈴木は浦和レッズ、シント・トロイデンを経て、2024年夏からパルマで活躍。昨季はケガによる離脱もあったが、正GKとして2シーズン連続のセリエA残留に貢献した。日本代表でも守護神を務め、今夏のFIFAワールドカップ2026でも全4試合に出場した。

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