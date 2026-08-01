現地時間8月1日、香港でマンチェスター・シティ対インテルのプレシーズンマッチが行われた。

試合はエンツォ・マレスカ新監督の初陣となったマンチェスター・シティが14分に先制。左サイドをアントワーヌ・セメニョが突破すると中央へグラウンダーのクロス。そこにセンターフォワードでスタメン出場を果たしたディヴィン・ムバマが冷静にゴールに流し込んだ。

20分にはインテルが反撃に成功する。サイドを揺さぶると、フェデリコ・ディマルコの折り返しにバンジャマン・パヴァールが合わせ、試合を振り出しに戻した。その後、両チームともに攻撃で迫力を見せたものの、追加点は生まれずに1－1で折り返す。

後半に入るとマンチェスター・Cがボールを保持し、試合を優勢に進めるが、2回にわたりバーとポストに阻まれ、、スコアは動かず終盤に突入する。対するインテルもカウンターから逆転を目指したが、1－1で90分が終了した。

PK戦が行われると、マンチェスター・Cは1人目のラヤン・アイト・ヌーリと2人目のアブドゥコディル・クサノフが失敗。その後、ジャンルイジ・ドンナルンマがセーブするも、マンチェスター・Cの3人目のキックをインテルGKイヴァン・プロヴェデルがストップ。インテルは4人中3人が成功させ、PK戦を3－1で勝利した。

【スコア】

マンチェスター・シティ 1－1（PK:1－3） インテル

【得点者】

1－0 14分 ディヴィン・ムバマ（マンチェスター・シティ）

1－1 20分 バンジャマン・パヴァール（インテル）

【動画】試合の均衡を破ったのはマンC！



