ユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティ監督が、獲得候補として浮上している日本代表GK鈴木彩艶について言及した。1日、イタリアメディア『Tuttosport』が同指揮官のコメントを伝えている。

現在23歳の鈴木は、今夏の移籍市場でアストン・ヴィラ、ニューカッスル、パリ・サンジェルマン（PSG）などからの関心が報じられており、その去就に大きな注目が集まっている。

その中でもイタリアの名門ユヴェントスも鈴木の獲得に強い関心を示しているクラブの1つだ。同メディアは先月30日に「この交渉は実を結びつつある」と指摘しつつ、日本代表守護神が「即戦力としてスタメン起用を約束してくれる、トップクラブであることを理解している」と、ユヴェントスが鈴木のステップアップに適したクラブであるとの見解を示している。

そんななか、スパレッティ監督がGKの補強について言及。鈴木について「私はスズキが本当に好きだ。彼が素晴らしいポテンシャルを秘めたGKだからこそ、我々は高く評価しているんだ」と高評価を下した。それでも、獲得の可能性については、「彼は強豪クラブの獲得候補に挙がる選手だ。現時点では、コストと可能性の面で獲得は困難」と語り、余剰戦力を放出する必要性を説いている。

また、トッテナム・ホットスパーに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオもユヴェントスの補強リストに名を連ねているとされる。同選手についても「彼は厳しい状況を乗り越えてきた経験豊富なGKだ。強い選手であることは確かだ。でも、トッテナムのようなチームが彼を起用しなかった理由を理解する必要がある」と語り、獲得に対しては慎重な姿勢を見せている。