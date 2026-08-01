オーストラリア・シドニーにてプレシーズンマッチが行われ、共にプレミアリーグ（イングランド1部リーグ）に身を置くチェルシーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

南半球に位置するオーストラリアは真冬で、涼しさよりも寒さが勝るような気候の中でキックオフを迎えたゲームは、前半の17分に動く。サンドロ・トナーリからのパスで右サイドを破ったマノル・ソロモンが、味方の上がりを待ってマイナスへ落とすと、ゴール前に走り込んできたサンドロ・トナーリが右足を振り抜く。レヴィ・コルウィルに当たってコースが変わったシュートがゴールに吸い込まれ、トッテナム・ホットスパーが先手を取った。

だが、チェルシーも直後の20分に反撃へ。左サイドでボールを持ったジェイミー・バイノー・ギテンスが右足でクロスボールを送ると、相手に当たって軌道が変化。ファーサイドへ向かったボールをエステヴァンがヘディングで沈め、試合を振り出しに戻した。

後半が始まると、立ち上がりの49分、トッテナム・ホットスパーが窮地に立たされる。アーチー・グレイからのバックパスを受けたケヴィン・ダンソにコントロールミスが発生。ボールを掻っ攫われそうになったところで、ジョアン・ペドロを倒してしまい、レッドカードが提示される。プレシーズンマッチという状況ながら、トッテナム・ホットスパーは10人での戦いを強いられることとなった。

以降も拮抗したままに時計の針は進み、80分にはベン・デイヴィスとの交代で高井幸大が登場。このままタイスコアで後半アディショナルタイムに突入すると、次の1点が生まれた。

トッテナム・ホットスパーは敵陣中央での混戦から、ジェイミー・ドンリーがセカンドボールを回収し、右足でミドルシュートを狙う。グラウンダーの狙い澄ました一撃はポストに嫌われたが、こぼれ球をリチャーリソンが流し込み、土壇場でトッテナム・ホットスパーが前に出た。

試合はこのまま終了。2－1でトッテナム・ホットスパーが勝利した。



【スコア】

チェルシー 1－2 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 17分 サンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパー）

1－1 20分 エステヴァン（チェルシー）

1－2 90＋2分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）

【ゴール動画】試合を決めたのはリチャーリソン！ トナーリのミドル＆エステヴァンのヘディング弾も