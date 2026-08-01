日本サッカー協会（JFA）は8月1日、2026年9月に開催される第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のマッチスケジュールが決定したことを発表した。

男女ともに開催される第20回アジア競技大会は、愛知・名古屋で2026年9月〜10月にかけて開催。2027年3月から日本代表監督に就任が決まっている大岩剛監督が率いるロサンゼルス五輪世代でもあるU－21日本代表はグループAに入り、タイ、キルギス、ホンコン・チャイナと対戦。また、なでしこジャパン（日本女子代表）はグループEで、チャイニーズ・タイペイ、ベトナム、タイと同組となったことが決定していた。

そうしたなか、同大会のマッチスケジュールも決定。Uー21日本代表の初戦は、9月16日にホンコン・チャイナと、第2戦は同20日にキルギスと、第3戦は同23日にタイとそれぞれ対戦する。その後、同26日に準々決勝、同30日に準決勝が行われ、10月3日に決勝および3位決定戦が予定されている。

また、なでしこジャパンは9月14日にタイと、第2戦は同17日にベトナムと、第3戦は同21日にチャイニーズ・タイペイと激突。その後、同25日に準々決勝、同29日に準決勝が行われ、10月2日に決勝および3位決定戦が行われる。

発表された第20回アジア競技大会における日本のマッチスケジュールは以下の通り。

■男子

9月16日（水）19時30分 グループステージ第1戦vsホンコン・チャイナ（豊田スタジアム）

9月20日（日）19時30分 グループステージ第2戦vsキルギス（豊田スタジアム）

9月23日（水・祝）19時30分 グループステージ第3戦vsタイ（豊田スタジアム）

9月26日（土）準々決勝（豊田スタジアム）

9月30日（水）準決勝（長居陸上競技場）

10月3日（土）決勝／3位決定戦（豊田スタジアム）

■女子

9月14日（月）19時30分 グループステージ第1戦vsタイ（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

9月17日（木）19時30分 グループステージ第2戦vsベトナム（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

9月21日（月・祝）19時30分 グループステージ第3戦vsチャイニーズ・タイペイ（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

9月25日（金）準々決勝（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

9月29日（火）準決勝（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

10月2日（金）決勝／3位決定戦（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）