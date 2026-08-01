パリ・サンジェルマンが、アヤックスに所属するベルギー代表FWミカ・ゴッツの獲得に動いているようだ。7月31日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者をはじめ、フランスとオランダの各メディアが報じた。

『ESPN』によると、移籍金は4500万ユーロから5000万ユーロ（約81億円〜約90億円）ほどになる見込みで、クラブ間交渉が行われている。すでにゴッツ自身はPSGへの移籍を決断したようだ。

現在21歳のゴッツは左ウイングを主戦場とする2005年6月生まれのアタッカー。アンデルレヒトやゲンクの下部組織を経て、2023年にアヤックスのBチームに加わった。2023年4月にトップチームデビューを飾ると、徐々に出場機会を伸ばし、昨シーズンはエールディヴィジの32試合で17ゴール12アシストと爆発。4月25日に行われたNACブレダ戦では相手守備陣を単騎で破壊する見事なソロゴールを決めたことでも話題を呼んだ。

PSGの同ポジションにはジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアやフランス代表FWブラッドリー・バルコラや世界屈指の実力者が在籍。ただ、バルコラは今夏の移籍が取り沙汰されており、ゴッツの補強は同選手の後釜としての意味合いが強そうだ。

【ゴール動画】イブラ再現と話題に。ゴッツの圧巻ソロゴール