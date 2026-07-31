今日の運勢 8月1日（土）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月1日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月1日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？新しいことに挑戦していくと良い日です。以前から、やってみたいと思っていたことや興味を感じていたことがあるのなら、今日からはじめてみることで、良い展開がありそうです。旅行の計画を立てると良い日です。ずっと行ってみたかった場所や、気になっていたスポットがあるのなら、そこに行くイメージをしながら、そこへ行くイメージを膨らませながらプランを考えると良いでしょう。積極的な行動がツキを呼びます。あなたに湧き上がってくるインスピレーションを信じましょう。ふとやってくる直感に意識をむけて、思い立ったらすぐに動いていくと運気がアップします。今日は、人が多い場所がラッキープレイスです。お友だちや職場の方などから、パーティーなどのお誘いがあれば、少し腰が重たいと感じても、行ってみることで良い展開がありそうです。パートナーシップについて考えることで運気が上がっていく日です。お相手が何を考えていて、どう思っているのか、きちんと話し合いをして聞いてみることで、お互いに理解が深まりそうです。お家時間を楽しむと良い日です。今日はお家で好きな音楽を聴いたり、気になっていた映画を観たり、興味のある本を読んだり、ご自身の時間を大切にすることで、運気が上がっていくでしょう。今日はお仕事運や勉強運がとっても良い日です。効率よく物ごとを進めることができるので、やるべきことははやめに終わらせて、能力アップやキャリアアップのための時間を作ると良いですよ。あなたが求めている答えは、寝ているときに見る夢の中に隠されているかもしれません。知りたいことについて夢の中で教えてもらえるよう、お祈りをしてから眠ると良いでしょう。ご家族を大切にすると良い日です。今日は、ご家族と一緒におでかけをしたり、ご家族との団らんを楽しんだりしましょう。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡してみるだけでも良いですよ。今後のお金のことについて考えると良い日です。家計簿をつけていない方は、今日から家計簿を始めてみるのも良いでしょう。節約に意識をむけていくことで、良い流れがやってきます。ご先祖さまに意識をむけることで運気がアップする日です。日頃からお守りいただいていることに感謝しましょう。お時間のある方は、ぜひお墓参りに行って、心からの想いを伝えましょう。生活習慣を見直すことで、運気が上がっていきます。バランスの良い食事や、適度な運動、十分な質の良い睡眠など、気になっていたことがあれば、今日から改善にむけて行動していきましょう。あなたは、すでにたくさんの豊かさが与えられています。今あなたの目の前にある素敵なものや関係に目をむけてください。本当に必要なものは、すべてあなたのもとへやってきます。逆に、いくら願っても来ないものは、あなたにとって本当に必要なものではないかもしれません。愛と豊かさが絶えずあなたのもとへ流れ込んできているのです。その流れに気づき、委ねることで、あなたは最も愛に満ちた場所へと導かれるのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/