RB大宮アルディージャは31日、MF神田泰斗がライプツィヒU19へ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなる。

現在18歳の神田は、大宮の下部組織出身。2025年にトップチームに昇格を果たしたが、Jリーグデビューは果たしておらず。明治安田J2・J3百年構想リーグでは3試合に出場していた。

世代別の日本代表も経験しており、大宮期待の若手だったが、同じレッドブルグループのライプツィヒへ武者修行に出ることとなった。

神田は大宮の公式サイトを通じてコメント。「このたび、RBライプツィヒU19に期限付き移籍することになりました。このタイミングでの移籍を後押ししていただいたクラブに感謝しています。より一層成長し、世界で活躍する選手になるため、今回の決断をしました。新しい環境で貪欲にチャレンジしてきます」と意気込み。「応援してくださるファン、サポーターの皆さんに良いニュースをたくさん届けられるように努力します。そして、逞しく成長して帰って来ます。引き続き応援よろしくお願いします！」と、大きな成長を遂げての帰還を誓った。

また、スチュアート・ウェバー ヘッドオブスポーツも神田の移籍についてコメント。ドイツでの成長を期待するとともに、レッドブルサッカーのネットワーク間での選手たちの動きについても言及した。

「神田泰斗選手がRBライプツィヒU19に期限付き移籍することは、彼がすばらしい環境でプレーする機会を得ることができるため、彼の継続的な成長にとって非常に重要なことだと考えています。さらに、RBライプツィヒU19は、欧州クラブが出場できる世界最高峰のユース大会である「UEFA Youth League」に出場するため、彼の成長を促すには有益な経験になると確信しています」

「また、今回の期限付き移籍だけでなく、酒井舜哉 選手のレッドブル・ニューヨークIIへの期限付き移籍や、山本桜大 選手のRBライプツィヒからの期限付き移籍など、すでに実現したいくつもの移籍の事例は、我々がレッドブルサッカーのネットワーク内において、各クラブとすばらしい関係性を構築していることを証明しています。 日本の若い選手たちにとって、RB大宮アルディージャでプレーすることがベストな環境であり、選手たちがこのクラブですばらしいキャリアを築いていけることをわれわれはこれからも示していきます。神田選手の活躍を祈っています」