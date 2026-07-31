日本サッカー協会（JFA）は31日、愛知・名古屋で行われる第20回アジア競技大会に臨むUー21日本代表メンバーを発表した。

ロサンゼルス五輪世代でもあるUー21日本代表。来年3月から日本代表監督への就任が決定している大岩剛監督が率いるチームは、32年ぶりとなる日本開催のアジア競技大会で、4大会ぶりの優勝を目指すこととなる。なお、2023年に中国で行われた前回大会、2018年にインドネシアで行われた前々回大会は共に決勝まで進むも、韓国に敗れ2大会連続での準優勝に終わっている状況だ。

Jリーグのシーズン移行の関係もあり、開幕直後の9月に行われる今大会のメンバーだが、IW（インターナショナルウィンドウ）とも重なるために海外組4名を招集。DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF石渡ネルソン（シント・トロイデン）、FWンワディケウチェブライアン世雄（オールボー）が招集された。

今大会で日本はグループAに入り、タイ、キルギス、ホンコン・チャイナと対戦することが決定。初戦は9月16日（水）でホンコン・チャイナと。第2戦は同20日（日）でキルギス、最終戦は同23日（水・祝）でタイと戦う。

▼GK

12：⼩林将天（松本山雅FC）

1：ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23：荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

5：市原吏音（AZ／オランダ）

2：梅木怜（FC今治）

3：小杉啓太（フランクフルト／ドイツ）

6：永野修都（FC東京）

4：土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

22：岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）

21：佐藤海宏（アルビレックス新潟）

15：森壮一朗（ファジアーノ岡山）

▼MF

14：大関友翔（川崎フロンターレ）

8：保田堅心（V・ファーレン長崎）

7：石渡ネルソン（シント・トロイデン／ベルギー）

10：石井久継（湘南ベルマーレ）

17：中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

18：嶋本悠大（清水エスパルス）

▼FW

13：古谷柊介（東京国際大学）

19：ンワディケウチェブライアン世雄（オールボー／デンマーク）

16：福永裕也（京都産業大学）

11：横山夢樹（セレッソ大阪）

9：道脇豊（いわきFC）

20：石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

▼監督

大岩剛