イタリア代表監督に就任したロベルト・マンチーニ氏が29日に就任会見に臨んだ。同日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

3大会連続でFIFAワールドカップ出場を逃したイタリア代表は、新監督の選定をめぐり迷走。アンドレア・ピルロ氏の就任が白紙となり、テクニカルディレクターとアドバイザーに就任したばかりのパオロ・マルディーニ氏とレオナルド氏がそれぞれ辞任するなど混迷を極めたが、マンチーニ氏の復帰という形でようやく決着が着いた。

マンチーニ新監督は会見の冒頭で3年前の退任劇について説明。2023年8月に突如として代表監督辞任を表明し、サウジアラビア代表監督へ就任していた過去について謝罪を表明しつつ、“2次政権”にかける思いを口にした。

「（ガブリエーレ・）グラヴィーナ前会長と私の間に意思疎通の問題がありました。もっと早く話し合っていれば、解決できていただろう。本当に申し訳ありません。代表チームのユニフォームは、私にとって非常に大切なものです。私が過ちを犯し、それまでの努力がすべて無駄になったことは、人生最愛の人を失ったようなものです。（ジョバンニ・）マラゴ会長のおかげで、私は新たな機会を得ることができました。私はここで名誉を挽回し、イタリアを本来あるべき姿に戻したいと思います」

今後、イタリア代表はUEFAネーションズリーグで強化を図り、2027年3月から始まるUEFA EURO 2028予選での突破、そして同大会での好成績を目指す。さらに、4年後に開催される2030年のFIFAワールドカップ出場と、その躍進が最大の命題となる。マンチーニ新監督は「主要大会を1つ、できれば2つ制したい」と野心を覗かせ、今後の指針を示している。

「可能であれば、契約期間よりも長くチームに留まりたいと思います。U-18からイタリア代表は、同じシステムでプレーするべきです。18歳で優秀な選手も輩出できると思うし、だからこそ、共通の戦術的アイデンティティを持つ必要があります」

さらに、記者から「現在のイタリア代表がW杯で優勝できるか」と問われると、次のように答えている。

「私が就任した時（2018年）、多くのジャーナリストはイタリアを欧州で7位か8位のチームと評していました。しかし、我々は3年間無敗を続け、EUROで優勝しました。もし、イタリアがW杯に出場すれば、当然のことながら優勝候補には挙げられるでしょう。それが、（真の）優勝候補ではなかったとしてもです」