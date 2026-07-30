今夏、ブレーメンからフライブルクへ移籍したU－21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が新天地での現状を語った。30日、ドイツメディア『キッカー』が同選手のコメントを伝えている。



現在22歳の長田は日本人の母とドイツ人の父を持ち、川崎フロンターレの下部組織やU－15日本代表でプレーした経歴を持っており、2018年に生まれ故郷のドイツへ戻った。そこでブレーメンの下部組織に加入すると、オランダのフォレンダムへの期限付き移籍を挟み、ブレーメンでは32試合に出場した。

ブレーメンでの活躍が認められ、フライブルクへの移籍を果たした長田は、「チームメイトは温かく迎え入れてくれたし、それがチームの特徴だと思う。夜には8、9人くらいでゲームをしているし、素晴らしいチームワークがあると感じている」と語り、加入から間もないものの早くもチームに馴染んでいるようだ。

前所属のブレーメンでの昨シーズンについて「多くの敗戦で順位も低迷し、厳しいシーズンだった。それでもプレーできたことは楽しかったし、（新シーズンもブレーメンに）留まるつもりだった」と振り返りつつ、今夏の移籍を決断した背景に言及。フライブルクが提示したプロジェクトが長田を惹きつけたという。

「話し合いは正しい方向に進んでいると感じた。彼らは明確な計画を提示し、それを貫いている。そこに自分の居場所があると感じたし、クラブが掲げる価値観は完全に共感できるものだった」

正守護神を務めるU－21ドイツ代表GKノア・アトゥボルが今夏の退団を噂されたことから、その後釜と目され獲得された長田。しかし、現時点でアトゥボルの移籍は決まっておらず、チームには若手守護神が2人同居する状況となっている。

このポジション争いについて、長田は「彼と一緒に仕事するのは本当に楽しい。彼は僕を助けてくれるし、感じが良くていい人だ。彼の置かれた状況は当然のものではないが、彼の振る舞いを尊敬しているよ」と、とライバルへの敬意を口にしている。