ローマは30日、ボローニャからアルゼンチン代表FWサンティアゴ・カストロを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「9」に決まっている。

契約の詳細は明かされていないものの、『ガゼッタ・デロ・スポルト』など複数のイタリアメディアの情報によると、カストロはローマと2031年6月30日までの5年契約を結んだという。移籍金は3500万ユーロ（約65億円）で、契約には将来の売却額の10％がボローニャに支払われる条項も付いている模様だ。

カストロは2004年9月18日生まれの現在21歳。母国ベレス・サルスフィエルドのアカデミーで育ち、同クラブのトップチームで存在感を放つと、2024年1月にボローニャへ完全移籍加入。シーズン途中の加入となった2023－24シーズンはベンチを温める時間も短くはなかったが、チャンピオンズリーグ（CL）に出場した翌2024－25シーズンからは絶対的ストライカーに君臨し、在籍した2年半で105試合出場22ゴールを記録。2024－25シーズンのコッパ・イタリア制覇にも貢献しており、2025年3月にはアルゼンチン代表にも招集された。

なお、ローマでは背番号「9」を着用する。ローマの背番号「9」は2025－26シーズンにウクライナ代表FWアルテム・ドフビクがつけていたものの、同選手は同日、カストロと入れ替わる形でボローニャへの加入が正式発表。1年間の買い取りオプション付きレンタル移籍となることが明かされている。

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