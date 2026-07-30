コペンハーゲン（デンマーク）は現地時間29日、カンファレンスリーグ（ECL）予選2回戦・セカンドレグのポリッスヤ・ジトーミル（ウクライナ）戦に2－1で勝利した。コペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介は、センターバックの一角として先発出場したものの、後半立ち上がりの46分に無念の一発退場を命じられた。

ファーストレグを3－3ドローで終え、ホームに帰還したコペンハーゲン。セカンドレグは前半の27分に動き、ブラジル人FWロベルトがドリブルで左サイドを突破しようと試みた際にPKを獲得し、このPKを元ノルウェー代表FWモハメド・エルユヌシが中央下に沈め、コペンハーゲンが先手を取る。1点リードで折り返した後半の61分には、カウンターの流れで右からの折り返しに反応したロベルトが追加点。後半アディショナルタイムには1点を返されたものの、試合はこのまま2－1でタイムアップを迎え、2戦合計スコアを5－4としたコペンハーゲンが、予選3回戦に駒を進めた。

鈴木は現地時間26日に行われたデンマーク・スーペルリーガ（同国1部リーグ）のリンビーBK戦で、交代出場からわずか6分後に、チームメイトとの接触により鼻を骨折。同試合の出場も懸念されたが、結果的にはフェイスガードを着用してピッチに立った。

しかしながら、後半立ち上がりの46分、相手のロングフィードをクリアしようとした際、目測を誤って相手に入れ替わられると、慌てて倒してしまったプレーに対して、レッドカードが提示。個人としてはほろ苦い結果となってしまったが、先の通り、コペンハーゲンはECL本戦出場に向けて貴重な勝利を手にしている。

【スコア】

コペンハーゲン 2－1（2戦合計：5－4） ポリッスヤ・ジトーミル

【得点者】

1－0 27分 モハメド・エルユヌシ（PK／コペンハーゲン）

2－0 61分 ロベルト（コペンハーゲン）

2－1 90＋3分 ミコラ・ハイドゥチク（ポリッスヤ・ジトーミル）

【動画】コペンハーゲン本拠地は結果を受けて大盛り上がり！