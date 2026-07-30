今日の運勢 7月31日（金）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月31日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月31日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？人生の価値観が大きく更新されるタイミング！「もう今までと同じじゃなくていい」と思えたら、それは次の世界へ進むサインです。周りの常識より自分の感覚を信じてみて。夜はこれから叶えたい新しい生き方を3つ書き出してみましょう。理想の未来へ向かう道筋が見えてきそうです。すぐに結果が出なくても、心から「これだ」と思えるものなら諦めなくて大丈夫。あなたの信念が未来を動かしていきます。夜は半年後に実現していたいことを具体的に書いてみて。ずっと心の奥にあった本音が浮かび上がってきそう。「本当はこうしたかった」に気づいたら、もう無視しなくて大丈夫です。純粋な思いほど人生を変える力があります。夜は誰にも見せない前提で、本当の願いを書き出してみましょう。人とのご縁を通して、新しい可能性が広がるとき。自分とは違う価値観に触れることで「そんな生き方もあるんだ！」という発見がありそうです。今日は好奇心を大切に。夜は会ってみたい人や行きたい場所を調べてみてください。やってみたいことがあるなら、小さくても動き始めるのがおすすめです。勢いだけで走るより、情熱を長く燃やし続けることが今回のポイント。焦らなくて大丈夫。夜はこれから3ヶ月続けたいことを一つ決めてみましょう。これまで大切にしてきた価値観が少しずつ変わっていくとき。「昔は必要だったけど、今は違うかも」と感じるものがあれば見直してみて。変化を急ぐ必要はありません。夜は今の自分が本当に心地よいものを3つ確認してみましょう。頭の中に新しいアイデアが次々と浮かんできそうです。全部を形にしようとせず、まずは「これは面白い！」と思えるものを大切に育ててみて。未来の仕事につながる可能性も。夜は一番気になるアイデアをメモしておきましょう。頑張って築いてきたものを、一度見直すタイミング。「ここまでやったから」と続けるより、今の自分に合っているかを基準に考えると流れが整います。夜は続けること・やめることを一つずつ決めてみると良さそうです。太陽と木星があなたの可能性を大きく広げてくれるとき。ただし「もっと認められたい」より、自分が本当に幸せなのかを大切にして。あなたの人生の主役はあなたです。夜は誰の評価も気にせず、叶えたい夢を一つ書いてみましょう。周囲の期待や気持ちを受け取りすぎて、少し疲れやすいかもしれません。今日は誰かの正解よりも「私はどう感じている？」を確認することが大切です。夜は1人になれる時間を作り、心がホッとすることをして過ごしてみて。正解を探しすぎると動けなくなってしまいそう。今は完璧な計画よりも、自分が納得できる小さな一歩を大切にしてみてください。予定通りじゃなくても大丈夫です。夜は明日やらなくてもいいことを一つ決めて、余白を作りましょう。周囲の空気や情報に敏感になり、自分の本音が少し見えにくくなるかもしれません。無理に答えを出さず、心を静かにすることを優先してみて。夜はスマホから離れて、好きな音楽や香りと一緒にゆっくり過ごしましょう。今日は獅子座で、人生の喜びを純粋に表現する太陽と、伸びやかに幸せを拡大していく木星が重なり始めるとき。自分の中に秘められた「本当の欲求」を、無邪気に感じてみるのが◎。アドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai