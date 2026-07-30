トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、スウェーデン代表MFルーカス・ベリヴァルの残留を望んでいるものの、先発の座を保証することはできないと言及した。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

2006年2月2日生まれで現在20歳のベリヴァルは2024年夏にユールゴーデン（スウェーデン）からトッテナム・ホットスパーに加入し、これまで78試合出場で2ゴール9アシストを記録している。しかし、昨季23試合に出場したプレミアリーグでの先発出場は11回にとどまったこともあり、さらなる出場機会を求めて、今夏の移籍を希望していることをクラブに伝えていることが噂されている。

そんなベリヴァルの去就について聞かれたデ・ゼルビ監督は「彼に対しても、皆に対しても、私は常に明確な姿勢で接している。彼にはチームに残ってほしいと思っている」と残留を望んでいることを明かした。

「彼は将来的にトップクラス中のトップクラスの選手になれるポテンシャルを秘めていると思う。しかし、誰かに残留を無理強いするつもりはない。トッテナムは私がいなくてもすでにトップクラブであり、誰かに残るよう説得しなければならないようなクラブではない」

「ここに残れば、彼にも出場機会はあるだろう。選手間の競争は非常に激しいものになるはずだ。我々はトッテナムであり、強力なチームを築かなければならない。単に11人の選手がいればいいわけではなく、特に過去2、3シーズンに多くの負傷者を出したことを考えれば、なおさらのことだ」

「サッカー界は明確な方向に向かっている。順位表の上位を争うためには、22人、23人、あるいは24人の選手をマネジメントする必要がある。私としては24人までは望んでいないけど、ハイレベルな選手を21人か22人は揃えたいと考えている」

それでも、今夏にはポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスがクラブ史上最高額の8500万ポンド（約185億円）で加入したほか、その数日後に再び最高額を更新する総額1億ポンド（約218億円）でイタリア代表MFサンドロ・トナーリがトッテナム・ホットスパーに加入しており、ベリヴァルが望むポジションでの競争はさらに激しくなっている。

デ・ゼルビ監督は「彼は出場機会を求めている。ダブルボランチの一角としてプレーしたいと考えている。しかし、世界中のどの選手であっても、先発の座を保証することなど私にはできない」とベリヴァルの希望を必ずしも叶えることはできないことも強調した。

「選手に対しては誠実でありたいし、明確でありたいと思っている。最初の段階で過ちを犯したくはない。ポジションについては保証できない。彼がセントラル・ミッドフィールダーとしてプレーしたいと望むなら、それは正しい選択だろう」

「しかし、セントラル・ミッドフィールダーとしてプレーするには、攻撃に参加することもあれば、ボールをキープしたり、より速くボールを動かしたりすることも求められる。彼はそこを改善する必要がある」

そして、デ・ゼルビ監督は「我々と共に戦うには適切な精神が必要だけど、もし彼にその気がなければ、私に何ができるというのだろう？ どうすることもできない」と選手にクラブでプレーし続ける意思がなければ、退団しかないとも語っているが、果たしてベリヴァルは今季どこでプレーすることになるのだろう。