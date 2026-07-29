葉山大町交差点近く、国道134号線沿いに築100年を超える古民家を利用したカフェがあります。カフェテーロ葉山です。

インスタや口コミでその存在は知っていたものの、初めて足を踏み入れた時の驚きは忘れられません。「なぜもっと早く来なかったのか」そう思わずにはいられない空間でした。

なぜ葉山で、なぜコスタリカなのか。オーナーの大下力さんにこれまでの歩みとコスタリカへの思いを伺いました。

私こそ湘南人

取材の冒頭、大下さんはにこやかにこう話してくれました。「私こそ湘南人だと思うんですよね。」茅ヶ崎で幼少期を過ごし、藤沢の高校へ通い、今は葉山でカフェを営む。まさに根っからの湘南人です。

若い頃から中南米に憧れを抱いていた大下さんは、大学卒業後に大手水産会社へ就職。入社5年目に念願のチリへ転勤となります。

インターネットもない当時、日本本社との連絡は1日1回のテレックスのみ。担当の経理財務にとどまらず、3隻の漁船の150名を超える船員の管理から、異国での様々なトラブルの対応まで、今では考えられない環境での経験が大下さんを鍛えました。滞在中には、国民投票によって、17年間続いた軍事独裁政権から民主主義政権に移行するという歴史的な激動も目の当たりにしました。

帰国後、3ヶ月で今度はアラスカ勤務に。中南米と北米、両方の環境を体験できたことは貴重な財産になったと言います。アラスカ勤務中にMBA取得を決意し、猛勉強の末にワシントンD.C.のジョージタウン大学大学院へ合格。当時は会社からのサポートもなく、休職して自費で学びました。

MBA取得後は当時子会社だった横浜ベイスターズへ出向し、フロントの一員として、1998年の38年ぶりの優勝にも貢献します。その後IT企業への転職などを経て、57歳のある日ふと思いました。「大好きな中南米に関わる仕事を、今こそ自分でやるべきだ」と。

満を持して58歳での起業。選んだのはコスタリカ

かつて生活したチリは、大下さんが去った後に大きな経済成長を遂げており、日本の大手企業の参入も多く、今から参入する余地はないと感じました。

そこで思い出したのが、今から約25年前の体験です。インターネットが普及し始めた頃、ネットで見つけたコスタリカのコーヒーを注文したところ、はるか遠い中米から豆が玄関先に届いた。「生産者と直接つながれる」という感動と、コーヒーの美味しさが忘れられなかったのです。

日本ではまだコスタリカコーヒーもその文化もほとんど知られていない。そこに着目し、コスタリカコーヒーを日本に広めるビジネスを始めることにしました。

取り扱うコーヒーは「コスタリカだけ」と決めています。他と同じ土俵に立たず、コスタリカ一本に絞り、生産者と直接つながる。それが大下さんのスタイルです。

幸せの国、コスタリカ

コスタリカという国について、日本ではまだ知られていないことが多くあります。

1949年に軍隊を廃止し、それまで軍事費に充てていた予算を教育・医療・福祉・環境保護に振り分けました。国土の4分の1が自然保護区となっており、国土面積は世界の0.03%にすぎないにもかかわらず、地球上の生物種の約5%がこの国に生息しています。英国のシンクタンクNEFによる「地球幸福度指数」で3回連続世界一にも輝いた「幸せの国」です。

海と里山があり、サーフィンのメッカとしても知られるコスタリカは、どこかこの湘南とも重なります。大下さんが葉山を拠点に選んだ理由のひとつもそこにあるのかもしれません。

開業から8年目を迎えた今、大下さんのコスタリカへの情熱はコスタリカ大使や大使館関係者が訪ねてくるほどとなり、現地のトレードショーに招待されるまでになりました。

コーヒーチェリーコーラ＆ジンジャー。捨てられていた果肉が主役に

現在、大下さんが特に力を入れているのがコーヒーチェリーを使ったドリンクです。

コーヒーの実（コーヒーチェリー）はその種子である豆だけが使われ、果肉部分はこれまで廃棄されてきました。その果肉を最新設備で加工したエキスを使用しオリジナルレシピで仕上げたのが、コーヒーチェリーコーラとジンジャーのシロップです。炭酸で割ればコーラやジンジャーエールに、お湯やミルクで割っても、洋酒を加えてカクテルにしても楽しめます。

直接仕入れの可能性を知った大下さんは、コスタリカ大使館から招待されていたトレードショーに合わせて現地へ向かいました。2日間で15〜16社の生産者とのミーティングをこなした後、さらにコーヒーチェリーエキスの生産者のもとへ。片道3時間半、ガードレールもミラーもない山道。地元の人々が「死の丘」と呼ぶ険しいルートを、大下さん自らハンドルを握って向かいました。

「まさか日本人がここまで来るとは」と驚いた生産者は温かく迎え入れてくれ、工場見学から直接仕入れの商談まで実現。日帰りで往復７時間の山道を運転した甲斐がありました。

コーヒーとともに、コスタリカの哲学を持ち帰る

カフェテーロ葉山ではコーヒーだけでなく、物販も充実しています。店内で焙煎した豆を一袋一袋丁寧に詰めたドリップバッグ、コスタリカ産カカオ豆から作られたカカオ70%〜100％のオーガニックチョコレート。パッケージは中南米を連想させるデザインで、手土産にも喜ばれそうです。

もちろんコーヒー豆も購入できます。

「100%産地保証、100%品質保証、100%フェアトレード、100%サステナブル」ここまで言い切れるのは、大下さんが生産者と直接顔を合わせ、信頼関係を築いてきたからこそです。

テイクアウトのドリンクには、蓋と一体化した紙製のバタフライカップを使用。プラスチックの蓋が不要な環境配慮型のカップです。コスタリカが大切にしてきた環境保護の哲学が、カップの一枚にまで行き届いています。

看板にも宿るストーリー

店内には様々な雑誌やメディアに取り上げられてきた空間が広がっています。

ひとつ、大下さんに教えていただいたエピソードをご紹介します。入り口に掲げられているお店の看板。

アクリル板にロゴが印字されたそのおしゃれな一枚は、実はコロナ禍で席の仕切りとして使われていたアクリル板を再利用したもの。土台はすのこです。

制作したのはお客様のひとり。店内各所に飾られたアート作品の一つひとつにも、同様のストーリーが宿っています。

訪問の際はコスタリカの話とあわせて、そんな作品のエピソードも大下さんに聞いてみてください。

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