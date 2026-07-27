マセラティとポルトローナ・フラウ・イン・モーションが手を組んで制作した「Maserati Weekend Bag」

マセラティと、高級インテリアで知られるポルトローナ・フラウの特注部門がタッグを組み、トライデント誕生100周年を記念した特別なトラベルバッグ「Maserati Weekend Bag」を発表した。本コレクションはイタリアン・グランドツーリングの伝統にオマージュを捧げる特別なカプセルコレクションとなっている。

【画像】マセラティのトライデント誕生100周年を記念した、限定100点のトラベルバッグ（画像100点）

このMaserati Weekend Bagは、クラシックなトラベルバッグをベースにしながら、洗練されたコンテンポラリーなデザインで再解釈されたもの。そのすべてのモデルは、ポルトローナ・フラウ・イン・モーションがイタリア国内で一つひとつ大切に手作業で製作している。

なめし革で美しく仕上げられたこのバッグは、ガンメタル金具やロゴ入りパッド付きストラップなど、細部の仕上げまでこだわりぬかれており、サイドには100周年の特別ロゴが刻印されている。

なお、「Maserati Weekend Bag」は数量限定で販売され、一部で提供されている Tridente App の登録ユーザー限定で購入することが可能。商品の発送は2026年10月より開始予定である。