アンドニ・イラオラ監督がリヴァプールでのプレシーズン初戦を勝利で飾った。

アルネ・スロット前監督の後任として今夏から新たにイラオラ監督が指揮官に就任したリヴァプールは、アメリカのテネシー州ナッシュビルにある『ジオディス・パーク』でサンダーランドとのプレシーズン初戦を迎えた。

FIFAワールドカップ2026の影響で主力の多くはまだチームには合流していないが、この試合の先発にはジョー・ゴメスやカーティス・ジョーンズ、ハーヴェイ・エリオット、ジェレミー・フリンポンらが名を連ねた。なお、遠藤航はメンバー外だった。

試合開始10分でゴメスが負傷交代を余儀なくされるアクシデントがあったものの、13分にキーラン・モリソンのゴールでリヴァプールが先制に成功した。それでも、28分にはエンゾ・ル・フェーに豪快な一撃を許して同点に追いつかれて、前半を折り返した。

ハーフタイムでリヴァプールはドミニク・ソボスライやフェデリコ・キエーザ、ミロシュ・ケルケズらを投入すると、49分にはティムール・トゥティエロフに勝ち越しゴールを許したが、56分にソボスライの強烈なシュートで試合を振り出しに戻した。

さらに、72分にはキエーザが勝ち越しゴールを挙げると、85分にはキエーザとソボスライの連携から最後はルイス・クーマスがダメ押しゴールを決め、このまま試合終了。途中出場のソボスライが1ゴール1アシストを記録する活躍を見せたリヴァプールが4－2で勝利を収め、イラオラ監督はプレシーズン初戦を白星で飾ることに成功している。

【スコア】

リヴァプール 4－2 サンダーランド

【得点者】

1－0 13分 キーラン・モリソン（リヴァプール）

1－1 28分 エンゾ・ル・フェー（サンダーランド）

1－2 49分 ティムール・トゥティエロフ（サンダーランド）

2－2 56分 ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

3－2 72分 フェデリコ・キエーザ（リヴァプール）

4－2 85分 ルイス・クーマス（リヴァプール）

【動画】新体制のリヴァプールがサンダーランドに勝利！