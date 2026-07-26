今日は2026年7月26日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月26日の12星座占いでは、さそり座が総合運1位。努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。2位はおひつじ座、3位はいて座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がさそり座とうお座、金運がおとめ座、さそり座、うお座、仕事運がさそり座、いて座、うお座、健康運がてんびん座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。