【心理テスト】「私ばっかり損してる…」と思ってない？ 自分を苦しめる隠れ“悲劇のヒロイン度”診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ドッキリ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは今日、ちょっとした「ドッキリ」を思いつきました。相手は、あなたがよく知っている身近な人です。さて、あなたは相手のどんな反応を期待していますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．しばらく気づかない2．吹き出して笑ってしまう3．驚いて右往左往する4．思わず怒り出すこの心理テストでわかることは、あなたの「隠れ・悲劇のヒロイン度」です。ドッキリのようないたずらは「気ままに振る舞いたい、もっと自分を見てほしい」という心の願望を暗示しています。さらに、どんな反応を期待するかには、あなたが本当はどう扱われたいのか、どんな感情を抱え込んでいるのかが映し出されているのです。あなたは、自分の楽しみを自分の中で完結できるタイプ。誰かに気づいてもらえなくても、満たされた気持ちでいられる自立した心の持ち主です。人の評価に振り回されず、自分のペースを大切にできるあなたは、実はとても健やかな状態にあるのです。実は、笑顔は「不安」の象徴。あなたは、つい誰かと自分を比べてしまいがちかも。他人よりも自分の取り分が少なく感じてしまうこともあるのでは。誰かと比べなくても、あなたにはあなたの良さがあります。隣の芝生から、そっと目を離してみましょう。驚きは「状況をひっくり返す」ことを暗示しています。あなたは、心の奥に溜め込んだ感情を抱えているのかもしれません。溜め込んだ感情は、いびつな形になって吹き出してしまいがち。たまには自分の気持ちを、誰かにそっと吐き出してみましょう。怒りは「誤解や不満」を表しています。あなたは心の奥に、誰にも伝えられていないモヤモヤが眠っているのかもしれません。「どうせ伝わらない」と諦めず、素直な言葉で気持ちを伝えてみましょう。きっと、世界が少し変わるはずです。「私ばっかり……」と感じるのは、それだけ頑張ってきた証拠でもあります。まずは、そんな自分を優しく労ってあげましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4