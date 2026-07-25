2026年下半期占い◆天秤座（てんびん座）の運勢◆“あなたの仲間たち”が運を引き寄せる!? エンジェルカードが伝える幸運の法則

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「2025年下半期占い」（12星座占い×エンジェルカード占い）。今回は、12星座別の2026年（令和8年）下半期「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「天秤座（てんびん座）」のテーマや、エンジェルカードからのメッセージを通して、あなたの後半の運気アップに役立つヒントをお届けします。2026年6月から幸運の星である木星が、蟹座（かに座）から獅子座（しし座）に移動します。2025年後半から2026年の前半で家族や大切な人と築いてきた時間が、あなたのなかに安心と幸せを与えてくれたのではないでしょうか。2026年後半は、前半で感じていたかけがえのない時間たちが、あなたをさらに強くし、あなたらしく美しく輝けるような勇気をくれるでしょう。2026年6月下旬から、改革を司る天王星と霊的なエネルギーを司る海王星、そして、破壊と再生を司る冥王星が小三角をつくります。時代は破壊と再生を繰り返し、より良くなるために急激な変化を遂げます。そのなかで、「あなたは何者で、どんな発言をして、どう行動するべきなのか」をあなた自身と対話していくことで、あなたの本質的で純粋な部分が見つかり、より良い環境を築くことができるでしょう。あなたの周りには、あなたのことを大好きな人たちがたくさんいます。そんな人たちとの時間を大切にすることで、自然とあなたの理想のビジョンが確立されていくことでしょう。あなたへのメッセージで出てきたカードは、大天使チャミュエル「Beloved One」です。 あなたのなかに愛が存在し、あなたのまわりを取り巻いています。そこに意識を向けてみてください。わざわざ愛を探しにいかなくても大丈夫なのです。愛のある考え方と行動をすれば、あらゆる面で愛を引き寄せることができます。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/