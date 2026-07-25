レアル・ソシエダは24日、イングランド遠征に向けた招集メンバーを発表。MF久保建英に加え、Bチーム登録のDF喜多壱也も名を連ねている。
ラ・リーガとヨーロッパリーグの二足の草鞋を履くレアル・ソシエダは、25日からイングランド遠征を実施。同日にウルヴァーハンプトンと、28日にアストン・ヴィラとのテストマッチを行う予定となっている。
そして、イングランド遠征に向けた招集メンバーが決定。日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026で膝を負傷した久保は、スペインに残ってリハビリに努めると報じられていたが、急遽メンバー入り。また、プレシーズンからトップチームに帯同している喜多も名を連ねた。
そのほか、北中米W杯出場組では、24日に合流したばかりのルカ・スチッチ（クロアチア代表）も参加。一方で、ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）とゴンサロ・ゲデス（ポルトガル代表）はバカンス中のため、メンバー外となっている。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
アレハンドロ・レミロ
ウナイ・マレーロ
アイトール・フラガ、
▼DF
ホン・アランブル
イニャキ・ルペレス
イゴール・ズベルディア
ジョン・マルティン
ジョン・パチェコ
ルケン・ベイティア
喜多壱也
アイエン・ムニョス
セルヒオ・ゴメス
ハビ・ロペス
▼MF
ベニャト・トゥリエンテス
ヤンヘル・エレーラ
カルロス・ソレール
イバイ・アギーレ
アリュ・ルバルビエ
アルセン・ザハリャン
ルカ・スチッチ
ミケル・ゴティ
▼FW
ダニ・ディアス
アレックス・マルシャル
ジョブ・オチエン
久保建英
アンデル・バレネチェア
オーリ・オスカルソン
ゴルカ・カレラ