レアル・ソシエダは24日、イングランド遠征に向けた招集メンバーを発表。MF久保建英に加え、Bチーム登録のDF喜多壱也も名を連ねている。

ラ・リーガとヨーロッパリーグの二足の草鞋を履くレアル・ソシエダは、25日からイングランド遠征を実施。同日にウルヴァーハンプトンと、28日にアストン・ヴィラとのテストマッチを行う予定となっている。

そして、イングランド遠征に向けた招集メンバーが決定。日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026で膝を負傷した久保は、スペインに残ってリハビリに努めると報じられていたが、急遽メンバー入り。また、プレシーズンからトップチームに帯同している喜多も名を連ねた。

そのほか、北中米W杯出場組では、24日に合流したばかりのルカ・スチッチ（クロアチア代表）も参加。一方で、ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）とゴンサロ・ゲデス（ポルトガル代表）はバカンス中のため、メンバー外となっている。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

アレハンドロ・レミロ

ウナイ・マレーロ

アイトール・フラガ、

▼DF

ホン・アランブル

イニャキ・ルペレス

イゴール・ズベルディア

ジョン・マルティン

ジョン・パチェコ

ルケン・ベイティア

喜多壱也

アイエン・ムニョス

セルヒオ・ゴメス

ハビ・ロペス

▼MF

ベニャト・トゥリエンテス

ヤンヘル・エレーラ

カルロス・ソレール

イバイ・アギーレ

アリュ・ルバルビエ

アルセン・ザハリャン

ルカ・スチッチ

ミケル・ゴティ

▼FW

ダニ・ディアス

アレックス・マルシャル

ジョブ・オチエン

久保建英

アンデル・バレネチェア

オーリ・オスカルソン

ゴルカ・カレラ