サッカーの水準向上と国際社会との親善および交流を目的とした『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』が24日に行われ、味の素フィールド西が丘でU-15 Jリーグ選抜とリヴァプールFC U15が対戦した。

U-15日本代表指揮官でもある城和憲監督が率い、中村俊輔コーチや山田直輝コーチ、黄川田賢司コーチ、山岸範宏GKコーチがベンチに座るU-15 Jリーグ選抜は立ち上がりから攻め込むも、落雷の影響で試合は7分過ぎから約60分間に渡って中断。試合方式は40分ハーフから30分ハーフに変更され、試合が再開された。

スコアレスで試合を折り返すと、36分にはGK西郷凌央がリヴァプールのPKをストップ。すると38分、キャプテンを務める礒部怜夢がDF1人を交わすと、飛び出したGKも抜き切り、無人のゴールへシュート。U-15 Jリーグ選抜が待望の先制点を奪取する。

その後、リヴァプールの攻撃を凌ぎ、礒部の先制点を守り切ったU-15 Jリーグ選抜が1－0で勝利を収めた。この試合の模様は、Jリーグの公式YouTubeチャンネルで視聴可能。2日後の26日にも、同一カードでの試合が予定されている。

【スコア】

U-15 Jリーグ選抜 1－0 リヴァプールU15

【得点者】

1－0 38分 礒部怜夢（U-15 Jリーグ選抜/鹿島アントラーズジュニアユース）

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