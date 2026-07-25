ハル・シティは24日、守田英正をフリートランスファーで獲得したことを発表した。2028年6月30日までの2年契約で、1年間の延長オプションをクラブが持つ。

2025－26シーズン限りでスポルティングとの契約が満了を迎え、フリーとなっていた守田の新天地がついに決定した。今夏の移籍市場では、リーズやイプスウィッチといったイングランドのクラブをはじめ、中東やフランスのクラブからも関心を寄せられていたが、移籍先はプレミアリーグに昇格を果たしたハル・シティとなった。

現地時間22日にイギリスメディア『BBC』が「ハル・シティがフリーエージェントのMF守田英正との契約で合意した」と報道。その後、メディカルチェックを経て、正式にハル・シティ加入が発表された。

1995年5月10日生まれの守田は現在31歳。流通経済大学から川崎フロンターレに加入すると、2度のJリーグ制覇など主力選手として活躍。2021年1月に海を渡り、欧州にプレーの場を移し、サンタ・クララを経て、2022年夏にポルトガルの名門スポルティングへ完全移籍で加入。同クラブでは4シーズン在籍し公式戦通算166試合に出場し11得点を記録し、計3個のタイトル獲得に貢献した。また、日本代表としては通算40試合に出場し6得点を記録している。

【動画】ハル・シティのウェア姿の守田英正