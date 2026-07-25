今日は2026年7月25日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月25日の12星座占いでは、てんびん座が総合運1位。あなたの魅力や長所が、まっすぐ周りに伝わる嬉しい日！2位はふたご座、3位はいて座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座としし座、金運がおうし座とやぎ座、仕事運がいて座、健康運がふたご座とみずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。