ニューカッスルは24日、モナコに所属するU-20フランス代表MFアラジ・バンバを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までの5年契約を締結。背番号は「8」を着用し、トッテナム・ホットスパーへ移籍したイタリア代表MFサンドロ・トナーリの番号を引き継ぐ。

クラブは移籍金について「非公開」と伝えているものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』は3000万ポンド（約65億円）の移籍金に加え、最大550万ポンド（約12億円）のボーナスが付随するという。

ニューカッスルの今夏4人目の新戦力となったバンバは、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「ここに来ることができて、とても嬉しい。新たな挑戦だし、早く始めたい気持ちでいっぱいだ。ニューカッスルが僕との契約に興味を持っていると聞いた時は、本当に興奮したよ。クラブの歴史は知っているし、スタジアムにも行ったが本当に素晴らしい場所だった。早くピッチに立ちたいですし、ファンの皆さんと素晴らしい時間を過ごしたい」

「最高峰のリーグで自分の力を試せることにワクワクしている。昨シーズンは、多くのことを学べだし、新たなチャンスに挑む準備はできている。このクラブのために全力を尽くしたい」

2006年7月14日生まれのバンバは今月に20歳になったばかり。モナコの下部組織出身で2025－26シーズンにトップチームデビューを飾ると、守備的MFを主戦場に公式戦25試合に出場した。