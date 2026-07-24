FC大阪は24日、未定となっていた2026／27 明治安田J3リーグ第3節・FC大阪vsFC琉球の開催日程とスタジアムを発表した。

Jリーグは今月1日に2026／27シーズンのJリーグ日程を発表。しかし、FC大阪のホームゲームのうち第3節の琉球戦、第10節のツエーゲン金沢戦、第15節のロアッソ熊本戦、第22節のSC相模原戦の会場が未定となっていた。そうしたなか、第3節の会場および試合日程が決定。試合は「ミクニワールドスタジアム北九州」にて、8月22日（土）の18時キックオフで行われることが発表された。

なお、入場券発売日、席割、観戦ルールなどの詳細については、決定次第改めて発表される。

今回の決定に際し、代表取締役社長を務める近藤祐輔氏は、公式サイトを通じて、以下のように述べている。

■近藤祐輔代表取締役社長コメント

この度、明治安田J3リーグ 第3節 FC琉球戦におけるホームゲーム開催会場の決定が大幅に遅れ、多くの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、クラブを代表して心より深くお詫び申し上げます。

まず、日頃よりFC大阪を支えてくださっているファン・サポーターの皆様には、ホームゲームでありながら開催場所を長期間お知らせすることができず、観戦の予定を立てることもできない状況を招いてしまいました。さらに、本来ホームタウンである東大阪で開催すべき試合を、ホームから遠く離れた地で開催せざるを得ない結果となり、東大阪での開催を信じ、待ち続けてくださった皆様のご期待を裏切ることとなりました。

また、対戦相手であるFC琉球の選手・スタッフの皆様、クラブ関係者の皆様、そして沖縄から応援に駆け付けてくださるファン・サポーターの皆様にも、多大なるご負担とご迷惑をおかけしました。本来であれば十分な準備期間のもとで遠征や観戦の計画を立てていただくべきところ、開催地の決定が大幅に遅れたことで、多くの皆様に予定の変更を余儀なくさせる結果となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今回の事態は、クラブとしての責任を果たすことができなかった結果であり、その責任はすべてFC大阪の代表である私にあります。皆様からお寄せいただいた厳しいご意見、ご指摘を真摯に受け止めるとともに、皆様からの信頼を損ねる結果となったことを重く受け止めております。

今後このような事態を招くことのないよう、クラブ運営体制を改めて見直し、再発防止に全力で取り組んでまいります。

この開催決定にあたりましては、ギラヴァンツ北九州の皆様をはじめ、北九州市の行政の皆様、スタジアムを管理されております皆様、芝生を管理されているグラウンドキーパーの皆様、そしてミクニワールドスタジアム北九州の関係者皆様に、クラブの垣根を越えて多大なるご理解とご協力を賜りました。限られた時間の中で数多くのご調整を重ね、この試合開催の実現に向けてご尽力いただきましたことに、クラブを代表して心より感謝申し上げます。

今回いただいたご支援は、FC大阪にとって決して忘れることのできない大きなご恩です。

私たちは、このご恩を決して忘れません。そして、いつの日かFC大阪もまた、困難に直面したクラブを支えられる存在となり、Jリーグ全体の発展に貢献できるクラブへと成長してまいります。

改めまして、FC大阪ファン・サポーターの皆様、FC琉球のクラブ関係者の皆様、ファン・サポーターの皆様、そして関係するすべての皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。

FC大阪は今回の経験を決して忘れることなく、責任あるクラブとして歩みを進め、皆様に信頼され、誇りに思っていただけるクラブを目指してまいります。