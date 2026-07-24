マルセイユがスタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗に関心を寄せているようだ。23日、フランスメディア『RMC』が伝えている。

報道によると、リーグ・アン屈指の名門マルセイユが中村の獲得に興味を示しており、すでにスタッド・ランスに接触したとのこと。市場価値は1500万ユーロ（約28億円）前後と見られており、契約期間を2028年6月末まで残しているスタッド・ランスは適切なオファーが届いた場合、今夏の移籍を容認する構えだという。

マルセイユは今夏の移籍市場でイングランド人FWメイソン・グリーンウッドがフェネルバフチェへ、ガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤンがデポルティーボへ移籍。手薄になった攻撃陣の補強を目指しており、中村が獲得候補としてリストアップされているようだ。

今月28日で26歳となる中村は2018年にガンバ大阪でプロキャリアをスタートさせ、その後はトゥウェンテやシント・トロイデン、LASKリンツなどでプレー。2023年夏に推定1200万ユーロ（約22億円）でスタッド・ランスへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算97試合出場30ゴール7アシストという成績を残している。日本代表では国際Aマッチ通算29試合で11ゴール4アシストをマークしており、FIFAワールドカップ2026では1ゴール1アシストを記録した。

ワールドカップで存在感を放ったこともあり、リーグ・ドゥ（フランス2部リーグ）からのステップアップが噂されている中村。1992－93シーズンにはチャンピオンズリーグ（CL）を制覇し、過去9度のリーグ・アン制覇を誇るマルセイユが新天地となるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。